Финансовый эксперт рассказала, как выбраться из долговой ямы

Финансовая свобода — это не просто красивая фраза, а реальная цель, которую можно достичь. Многие мечтают о ней, но сталкиваются с такой преградой, как долги. Оказавшись в долговой яме, кажется, что выхода нет, однако это далеко не так, рассказала РИАМО главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

«Около 15 лет назад я оказалась в ситуации, когда долги и кредиты буквально душили меня. Даже самые простые покупки приходилось делать в кредит — например, утюг за 3000 рублей. И я решила, что настало время изменить свою жизнь. Эти принципы помогли мне избавиться от долгов и начать жить той жизнью, о которой я всегда мечтала», — рассказала финансовый эксперт.

Планирование финансов

Первое, что необходимо сделать — начать тщательно планировать свои доходы и расходы. Для этого надо создать подробный бюджет, в котором будет учитываться каждая копейка. Это поможет увидеть полную картину финансов и взять под контроль траты.

«Постепенно можно начать выделять средства на приоритетные нужды и сокращать ненужные расходы. Этот подход позволит управлять своими ресурсами более эффективно», — отметила Волкова.

Создание финансовой подушки

Одним из ключевых этапов на пути к финансовой стабильности является создание резервного фонда. Для этого необходимо начать откладывать 10% от каждого дохода на отдельный счет для непредвиденных расходов.

«Этот шаг придаст уверенности и позволит избегать новых долгов в случае форс-мажоров. Сначала это будет нелегко, но когда вы увидите, как растет ваш резерв, то мотивация будет возрастать», — объяснила специалист.

Инвестирование в образование

Главный актив — это сам человек, его знания и навыки. Поэтому Волкова советует инвестировать в собственное развитие, посещать тренинги, читать книги и учиться у успешных людей.

«Повышая квалификацию, вы сможете увеличить свою ценность на рынке труда. И это даст возможность больше зарабатывать и быстрее достигать своих целей», — подчеркнула эксперт.

Как вырваться из замкнутого круга долгов?

Если человек чувствует, что застрял в долгах, и не знает, как выбраться, не нужно отчаиваться. Важно начать с малого. Нужно иметь четкий план действий и цель, ради которой стоит двигаться вперед. Без этой цели человек никогда не сдвинется с места.

«Представьте, что вы находитесь в яме, и ваши долги — это грузики, которые удерживают вас на дне. Чтобы выбраться, нужно развязать эти узлы, то есть максимально сократить свою кредитную нагрузку и как можно скорее погасить долги», — объяснила Волкова.

Наконец, чтобы не только выбраться из долгов, но и никогда больше не возвращаться в эту яму, важно найти дополнительные источники дохода. Это может быть новая профессия, инвестиции или источники пассивного дохода. Один из вариантов — участие в торгах по банкротству. Заработок на торгах возможен при минимальных временных затратах — всего 3–4 часа в неделю. Если это направление станет основной деятельностью, человек сможет зарабатывать еще больше.

«Пусть каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к свободе. Помните: ваше будущее в ваших руках. Даже если сейчас кажется, что ситуация безнадежна, начните с первого шага уже сегодня, и вы удивитесь, как далеко сможете зайти», — заключила финансовый специалист.