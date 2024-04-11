Финансовый эксперт перечислил факторы, которые влияют на курс рубля

На курс рубля влияют различные факторы. Из позитивных моментов — высокая цена на российскую нефть и предстоящий налоговый период, рассказал РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

По словам эксперта, также Минфин РФ возвратил покупку золота и валюты по бюджетному правилу с 7 февраля, что тоже оказывает влияние на курс.

Негативные факторы

Диашов перечислил и факторы, которые играют против рубля. Один из них — проблема продажи валюты экспортерами, а другой — страх перед вторичными санкциями.

«Из-за страхов вторичных санкций банки Китая, Турции, ОАЭ стали задерживать платежи российским компаниям на несколько недель, а некоторые и совсем отменять. Теперь валюта доходит до внутреннего рынка более длительно», — заявил эксперт.

Следующий негативный фактор — обсуждение стран Большой семерки (G7) потолка цен на российскую нефть. Это может повлиять на доходы экспортеров и, как следствие, валюты внутри России может стать еще меньше. По мнению эксперта, из-за этого курсы валют начнут расти. Есть и еще один не менее важный фактор.

«Погашение евробондов в начале апреля на 500 млн долларов у «Алроса» и более 400 млн долларов у «Газпрома». Держатели этих бумаг будут получать выплаты в рублях, которые вероятно захотят направить на покупку валюты. Спрос на валюту будет расти и, как следствие, она дорожает», — добавил Диашов.

Перспективы рубля и роль инвесторов

Он подчеркнул, что в данный момент негативные факторы перевешивают позитивные, поэтому ожидается небольшое и некритическое ослабление курса рубля. Если же торговый баланс и экономические предпосылки сложатся к росту валют, то курс будет беспрепятственно расти. Эксперт уточнил, что слишком высокий курс также таит сложности и проблемы. Правительство будет предпринимать меры по его стабилизации.

«Для инвесторов валюта нужна только для диверсификации активов, в чистом виде валюта неэффективна. Опытные инвесторы выбирают доходные инструменты инвестирования с привязкой к валюте или облигации, номинированные в юанях», — отметил Диашов.

Специалист подчеркнул, что есть инвесторы, которые ищут пути инвестирования в иностранные активы через брокеров в других странах. Они же берут на себя риск блокировки активов, но, по словам эксперта, насколько этот риск оправдан трудно оценить.