Финансовая карта Москвы-2025: кредиты, вклады и страховка столицы

Столица продолжает удерживать лидерство по многим показателям, характеризующим финансовое поведение граждан: от кредитных рейтингов до объемов страхования. О том, как изменилось финансовое поведение москвичей в 2025 году, РИАМО рассказали эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

ОСАГО

Средняя стоимость полиса ОСАГО в Москве снизилась с 7 854 до 7 108 рублей (-9%). По стране снижение составило 6% — до 6 157 рублей. Среди популярных марок в Москве лидируют Kia, Hyundai, Toyota. Количество оформленных полисов в Москве выросло на 38% — максимальный рост по стране (по РФ +24%).

Потребительские кредиты

Москва лидирует по общей сумме запрошенных кредитов: 122,8 млрд рублей в 2024 году и 44,2 млрд рублей в 2025 году (по стране — с 830,8 до 607,6 млрд рублей). Средняя сумма запрошенного кредита в Москве выросла с 996,5 тыс. до 1 040,5 тыс. рублей. Уровень одобрения кредитов в Москве — 24% (по стране — 17%). В Москве — повышенная доля возрастных заемщиков от 50 лет: 13% в 2025 году (по стране — 9%).

МФО

Средняя сумма запрошенного займа в Москве увеличилась на 19% — до 24 939 рублей, (по РФ +23%, до 22 186 рублей). Средняя сумма выданного займа — 12 377 рублей (+17%), тоже максимум по стране (в среднем по РФ — 10 589 рублей, +23%). Максимальная сумма запрошенного займа выросла до 300 тыс. рублей (с 100 тыс. в 2024 году).

Страхование имущества физических лиц (ИФЛ)

Количество проданных полисов ИФЛ в Москве выросло на 97% (по РФ — +90%). Средняя стоимость полиса — 4 206 рублей (+13,2%). По стране — 3 253 рубля (-0,7%). Топ-3 страховых риска: риски перед соседями, отделка и ремонт, мебель и техника. Возраст оформивших полис в Москве: до 30 лет — 5%, 30-39 лет — 31%, 40-49 лет — 34%, 50+ — 29%.

Ипотечное страхование

В Москве продажи полисов ипотечного страхования выросли на 56%, а средняя стоимость полиса снизилась на 10% — до 7545 рублей. В 2025 году доля женщин составила 47%, мужчин — 53%.

Вклады

Наиболее популярные суммы вкладов в Москве: 550-750 тыс. рублей, 300-450 тыс. рублей, 750-850 тыс. рублей. Востребованные сроки: 3 месяца, 6 месяцев, 1 год. Основной возраст вкладчиков: 25-30, 30-35, 35-40 лет.

Кредитный рейтинг

Средний кредитный рейтинг москвичей — наивысший среди регионов: вырос с 587 до 638 баллов (+51 балл). По России — с 584 до 618 баллов. Всего за время работы сервиса свой кредитный рейтинг на «Сравни» проверили более 2,6 млн клиентов.

