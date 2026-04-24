Финансист спрогнозировал рост зарплат на 10–12% во втором полугодии

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев ожидает роста номинальных зарплат на 10–12% во втором полугодии 2026 года. Повышение будет неравномерным, сообщает Газета.ru .

По словам Селезнева, речь идет о зарплатах до вычета налогов. На динамику влияют инфляция, дефицит кадров и рост бюджетных расходов.

«Вполне логично ожидать дальнейшего роста зарплат, но он будет неравномерным. Вероятнее всего, рост останется двузначным — не ниже 10%. Учитывая, что экономика в целом перешла к состоянию рецессии, зарплаты вряд ли будут расти быстрее, чем в предыдущие пять лет. Стоит ориентироваться на диапазон 10–12%. Прежде всего росту зарплат способствует инфляция. Это номинальный рост, который большинство работодателей вынуждены закладывать в свои бюджеты, чтобы остановить отток кадров. Безработицы сейчас нет, и работники, хотя и не во всех отраслях, но могут требовать лучших условий — либо менять место работы с минимальными для себя рисками», — отметил Селезнев.

Он добавил, что на рынке остаются незакрытыми около 1,5 млн вакансий, особенно в IT, строительстве и ЖКХ. Реальные зарплаты за 10 лет также выросли: при инфляции около 90% номинальные доходы увеличились на 217%.

«Лидировать по росту зарплат, скорее всего, будут ОПК и IT. В большинстве массовых секторов (...) рост, вероятно, будет в разы ниже и меньше уровня инфляции», — заключил Селезнев.

По данным РИА Новости, средняя зарплата выросла с 32,7 тыс. рублей в 2016 году до 103,6 тыс. рублей к январю 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.