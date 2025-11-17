Финансист спрогнозировал курс юаня на текущую неделю

В фокусе на валютном рынке — анонс Минфином РФ первого в истории размещения ОФЗ в юанях на фоне смещения внешнеэкономических связей России в сторону Китая и растущего объема расчетов в национальных валютах. Однако не стоит ожидать непосредственного влияния этого события на курс российской валюты по отношению к юаню, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Прямое давление на курс рубля от такого размещения вряд ли будет заметным. Вероятнее, что выпуск поможет перераспределить существующую юаневую ликвидность внутри банковской системы РФ», — считает эксперт.

По его словам, для государства — это способ привлечь юаневые средства внутри страны, не прибегая к зарубежным рынкам капитала, а для инвесторов — возможность сохранить валютную позицию в «дружественной» валюте. Этот выпуск создает новый ориентир доходности для рынка юаневых инструментов. А в условиях санкций юаневые ОФЗ могут стать внутренней заменой еврооблигаций, подчеркивает Тимошенко.

На стороне китайского юаня — снижение уровня безработицы в Китае. При этом давление на его мировые позиции способны оказать свежие данные по замедлению роста промпроизводства в КНР, а также по сокращению инвестиций в основной капитал Китая за 10 месяцев текущего года на 1,7% г/г, отмечает финансист.

Торговый диапазон юаня с 17 по 21 ноября составит 11,25-11,5 рублей, прогнозирует Тимошенко.

