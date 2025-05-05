Финансист спрогнозировал курс юаня к рублю с 5 по 7 мая

На Мосбирже юань может укрепиться к рублю на фоне привычного сезонного уменьшения сырьевых цен, а также снижения поступления валюты от экспорта. При этом на стороне российской валюты — высокая ключевая ставка, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Власти Китая продолжают принимать стимулирующие меры поддержки экономики, которые могут добавить оптимизма юаню. В их числе — свежий закон в КНР о содействии частной экономике, отмечает эксперт.

По его мнению, на Московской бирже китайский юань может укрепиться к рублю на фоне привычного сезонного уменьшения сырьевых цен, а также снижения поступления валюты от экспорта. При этом на стороне рубля продолжает оставаться высокая ключевая ставка. Давление же на него оказывают снижающиеся нефтяные цены, которым, в свою очередь, добавляют напряженности все активнее обсуждаемые перспективы замедления мировой экономики на фоне тарифного противостояния стран.

Повышенный спрос на иностранную валюту, традиционный по случаю майских каникул, также способен добавить напряженности рублю, отмечает эксперт.

«В фокусе — апрельские данные по экономической статистике в КНР, которые показали сокращение производственного индекса PMI сильнее, чем прогнозировалось экспертами. Не в пользу китайского юаня и все еще актуальная слабость на рынке занятости КНР. Подобное вкупе с тарифным давлением США способно добавить напряженности экономике Китая и курсу юаня, в частности», — прокомментировал Тимошенко.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня в короткую рабочую неделю составит 11,00-11,50 рублей.