Финансист рассказала, в каком случае сейчас стоит покупать иностранную валюту

Финансовый советник Виктория Шиндлер посоветовала получить максимум выгоды из наблюдаемого укрепления рубля и снижения курсов евро и доллара, сообщает «ФедералПресс» .

Эксперт отметила, что помимо традиционного сезонного падения спроса на иностранную валюту, важными причинами укрепления курса рубля стали благоприятная геополитическая обстановка и надежда на мирное решение украинского конфликта. Поэтому иностранные инвесторы обратили внимание на рубль и спрос на него вырос.

По мнению финансиста, сейчас важно не упустить представившуюся возможность извлечь финансовую выгоду из данной ситуации на валютном рынке.

«Если валюта соответствует вашему личному финансовому плану, стоит рассмотреть возможность ее приобретения», — сказала Шиндлер.

При этом ранее экономист Максим Чирков предупредил о «запредельных» рисках покупки долларов и посоветовал вкладывать деньги в рублевые банковские депозиты.

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