Экономист Чирков предупредил о «запредельных рисках» покупки долларов и евро

Снижение курса доллара заставило многих россиян задуматься о покупке иностранной валюты, однако доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Госуниверситета управления Максим Чирков предупредил о высоких рисках и предложил альтернативу для увеличения финансов, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Экономист усомнился в выгоде приобретения долларов и евро и даже назвал это предельно рискованным мероприятием. По его мнению, это стоит делать только в том случае, если человек собирается в поездку за границу.

Он отметил, что западные экономики сейчас находятся не в лучшем состоянии, и даже экономика США растет меньшими темпами, чем российская.

«Поэтому говорить о том, что нужно приобретать, скажем, доллары и евро, я бы, конечно, не стал», — резюмировал Чирков.

Вместо покупки долларов эксперт посоветовал рублевые вклады, которые сейчас дают доходность значительно выше инфляции (до 21%).

«Финансы выгоднее использовать как-то иначе — может быть, осуществить некие вложения, которые принесут дополнительный доход», — сказал Чирков.