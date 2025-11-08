Финансист раскрыла сумму, когда не надо ее объяснять при внесении на счет

Финансист Асяева: наличными на счет можно вносить до 1 млн без объяснения

Даже при единовременном пополнении счета наличными на 600-700 тысяч рублей бдительность контролирующих органов вряд ли будет повышена. Обычно предел, когда требуются объяснения, начинается с миллиона рублей, внесенного наличными, но все зависит от конкретной ситуации, об этом рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Эльмира Асяева, пишет РИА Новости .

Асяева подчеркнула, что если гражданин долгое время не показывал значительных официальных доходов, а затем вдруг вносит крупную сумму наличными на счет, это может вызвать подозрения.

Для уменьшения вероятности возникновения вопросов, она рекомендует вносить деньги частями и предпочтительно в электронном виде. Также важно заранее подготовить письменное пояснение об источнике средств и иметь подтверждающие документы. Например, квитанции о продаже ценных вещей.

Финансовый мониторинг создан для защиты финансовой системы от преступных операций, поэтому добросовестным вкладчикам не стоит беспокоиться. Эксперт советует размещать средства на депозите, чтобы избежать ежедневных потерь из-за инфляции.

