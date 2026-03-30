Финансист предупредила о росте теневого кредитования

Финансовый консультант Марина Новикова раскритиковала идею запрета микрофинансовых организаций, заявив, что это приведет к росту теневого кредитования и нагрузке на бюджет, сообщает АБН24 .

В Госдуме предложили полностью запретить микрофинансовые организации и заменить их государственной системой льготных кредитов под 2–3% годовых. Марина Новикова предупредила, что ликвидация легального рынка может привести к негативным последствиям.

«Полный запрет МФО неизбежно вытолкнет этот рынок в тень. Заемщики, вынужденные обращаться к нелегальным кредиторам, останутся без какой‑либо правовой защиты. А ставки в теневом секторе могут взлетать до 300–400% годовых — это загонит людей в еще более тяжелую долговую яму», — подчеркнула Новикова.

Эксперт также усомнилась в реализуемости идеи льготных займов.

«Представьте, что деньги на финансовом рынке стоят 15%, а мы предлагаем выдавать их под 2–3%. Чтобы реализовать такую схему, государство должно будет компенсировать банкам и другим кредиторам эту колоссальную разницу. По сути, это означает прямое финансирование программы из бюджета, а значит, дополнительную нагрузку на и без того дефицитную казну и риск ускорения инфляции», — пояснила консультант.

В заключение специалист подчеркнула, что при текущей экономической ситуации, характеризующейся падением доходов населения и увеличением числа безработных, запрет на деятельность микрофинансовых организаций не приведет к решению имеющихся трудностей, а лишь усугубит их. Вместо законного и контролируемого рынка, население может столкнуться с нелегальными кредиторами, предлагающими условия, которые будут значительно более суровыми и рискованными для заемщиков.

