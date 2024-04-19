Финансист перечислил меры, которые помогут привлечь иностранных инвесторов

Для привлечения в Россию иностранных инвесторов необходимо не только выдавать им многократные визы и ВНЖ, но и расширить для них налоговые льготы, заявил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

Ранее газета «Известия» сообщила, что власти готовят новые меры для привлечения иностранных инвесторов — многократные деловые визы на три года. Выдавать их предлагают в упрощенном порядке резидентам особых экономических зон (ОЭЗ) и территорий опережающего развития (ТОР). Основное условие для получения деловых виз сроком на три года — размер инвестиций от 50 млн рублей.

«Если будут облегчены миграционные процедуры, в частности, введены многократные визы и ВНЖ для инвесторов, то естественно это привлечет и внимание дополнительное, и интерес у инвесторов. В первую очередь к особым экономическим зонам и территориям опережающего развития. Но, к сожалению, таких территорий не так много в России, и они крайне специфические. Причем нельзя сказать, что инвесторы умеют хорошо работать в рамках этих территорий и зон», — прокомментировал Беспалов.

По его мнению, выдача многократных виз исключительно в ОЭЗ и ТОР настолько сузит возможности зарубежных инвесторов, что интерес к программе в целом будет нивелирован.

«Поэтому считаю, что нужно разрабатывать универсальные требования к инвесторам независимо от территории и той отрасли, куда они вкладываются. А для этого необходимо изучить международную практику и программы привлечения инвесторов», — предлагает финансист.

Помимо этого, инвесторам из-за рубежа должны быть предоставлены широкие налоговые льготы, добавил эксперт.

«Если бы у них была возможность несколько лет получать льготы по налогу на прибыль, например, упрощенные ставки НДФЛ, льготные отчисления с зарплат, были бы снижены налоги на основные средства на несколько лет, пока идут инвестиционные периоды у проектов, особенно у крупных, то все это, конечно, значительно повысило бы интерес зарубежных инвесторов к России», — уверен Беспалов.