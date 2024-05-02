В Раменском колледже планируют провести ремонт мастерских

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В Раменском колледже планируют провести текущий ремонт мастерских. Заявки принимаются до 13 мая, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Заказчиком является Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Раменский колледж». Источник финансирования — бюджет Московской области.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по текущему ремонту мастерских на объекте ГБПОУ Московской области «Раменский колледж», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту мастерских на объекте ГБПОУ Московской области «Раменский колледж».

Подрядчику предстоит выполнить комплекс отделочных, электромонтажных, сантехнических работ, установить металлические ворота, противопожарные металлические двери, также предстоит установить систему контроля и управления доступом (СКУД), противопожарную систему и систему видеонаблюдения.

Окончание подачи заявок — 13 мая 2024 года.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.