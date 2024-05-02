В Егорьевске капитально отремонтируют сети теплоснабжения протяженностью 2,4 км

сегодня в 22:21

В селе Починки городского округа Егорьевск планируют капитально отремонтировать сети теплоснабжения, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Егорьевск.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения с. Починки», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту сетей теплоснабжения села Починки городского округа Егорьевск.

Сеть теплоснабжения предназначена для теплоснабжения жилых домов и социально-бытовых объектов села Починки Егорьевска. Подрядчику предстоит проложить тепловые сети общей протяженностью — 2,4 км.

Планируемый срок окончания работ — сентябрь 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.