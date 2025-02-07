Финансист оценил шансы на снижение ключевой ставки ЦБ 14 февраля

На февральском заседании ЦБ наиболее вероятным сценарием выглядит сохранение ставки на текущем уровне. Вариант со снижением ставки даже не рассматривается. С меньшей степенью вероятности можем увидеть повышения ставки на 100 базисных пунктов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Решение оставить ставку неизменной обусловлено сохранением инфляции, поддерживаемой бюджетными расходами, и даже ее роста в отдельных категориях. Регулятор предельно ясно коммуницирует рынку, что высокая ставка с нами надолго и экономика должна адаптироваться к ней, отмечает финансист.

«Высокая ключевая ставка продолжит оказывать охлаждающий эффект на экономику, снижать инвестиции в развитие производственных мощностей. Для фондовых индексов высокая ставка скорее негативный фактор при прочих равных», — говорит Тимошенко.

По его словам, в курсе рубля текущие уровни ставки уже заложены, на курс национальной валюты в большей степени влияют экспортно-импортный баланс и геополитика.