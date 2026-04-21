Финансист Ключникова заявила о смене эпохи банковских карт

Платежные привычки в России за последние годы изменились стремительнее, чем за предыдущие десятилетия. При этом речь не идет об отказе от безналичных расчетов — напротив, их общий объем продолжает расти.

«Снижение доли карточных платежей не означает отказа от электронных расчетов. Напротив, речь идет о росте общего объема безналичных операций, внутри которого карты просто теряют доминирующее положение. Молодежь, например, все чаще выбирает QR-платежи или цифровые кошельки, где карта как отдельный физический инструмент уже не воспринимается — она „зашита“ внутрь экосистемы устройства. Таким образом, меняется не сама природа платежа, а интерфейс взаимодействия с ним», — подчеркнула Ключникова.

Эксперт также отметила, что усиливается конкуренция между банками.

«Однако конкуренция между банками уже не столько строится на разнообразии предложений, сколько на статусной дифференциации клиентов внутри одной экосистемы: VIP-обслуживание, индивидуальные условия и „теплые контакты“ становятся важнее формальных различий ставок. Это особенно заметно в сегменте предпринимателей, где неформальные механизмы взаимодействия с банком иногда оказываются критически важными для преодоления бюрократических барьеров», — добавила она.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.