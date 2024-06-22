Финансист Гордиенко: власти стремятся к ослаблению курса рубля
Российские власти смягчили нормативы продажи валютной выручки экспортерами, что ослабило рубль, однако это продлится недолго, заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко в беседе с «Праймом».
Он объяснил, что стоимость доллара и евро к рублю растет на фоне сокращения объемов обязательной продажи валютной выручки, так как их предложение в стране снижается.
«Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля», — объяснил эксперт.
Экономист добавил, что правительство продолжит попытки удержания рубля в рамках, запланированных министерством экономического развития. В текущем году доллар должен стоить 90,1 рубля, а в следующем — 91,1 рубля.
Все это нужно для стабильности внешнеторговых операций и макроэкономики в целом. Однако сильного ослабления национальной валюты, по словам Гордиенко, власти не допустят.