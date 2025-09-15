Финансист дал прогноз курса юаня к рублю с 15 по 19 сентября

Рубль в моменте отреагировал укреплением на решение регулятора понизить ключевую ставку всего на 100 б. п. с относительно жестким сигналом по денежно-кредитной политике (ДКП). При этом юань чувствует себя достаточно уверенно в паре с ним на Московской бирже. Немного ослабить курс рубля к юаню может восстанавливающийся спрос со стороны импортеров, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В риторике ЦБ РФ ощущаются несколько сигналов (например, отмена нормативов обязательной продажи валютной выручки) на то, что крепкий рубль не выгоден экономике, считает специалист. Подобное объяснимо тем, что более слабый рубль повышает рублевые доходы государства, а также компаний, которые работают на внешних рынках.

В фокусе — сокращение августовских объемов торгов юанем на Московской бирже, которые оказались на 29% ниже июльских, сказал финансист.

«Между тем, отдельного внимания заслуживают данные по потребительскому сектору Китая, где отмечаются признаки восстановления, при этом сам индекс потребительской уверенности продолжает оставаться на исторически низких уровнях. Этому способствуют все еще сохраняющееся давление на рынке недвижимости КНР», — пояснил Тимошенко.

Согласно его прогнозам, торговый диапазон юаня на неделе с 15 по 19 сентября составит 11,50-12,00 рубля.