Финансист дал прогноз курса юаня к рублю на текущую неделю

Снижение рынка недвижимости в КНР может негативно повлиять на юань

Поддержку рублю продолжают оказывать продажи валюты, пусть и в меньших объемах, в рамках бюджетного правила, которые помогают нивелировать нестабильность экспортных доходов, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Тем временем на стороне юаня в паре с рублем — возвращение экономики КНР после праздничных каникул и надежды на рост потребительской активности как драйвера развития, отмечает эксперт.

«Между тем неопределенности юаню могут добавить свежие данные по снижению рынка недвижимости КНР. Оно идет более резко, чем прогнозировалось экспертами, что способно затормозить восстановление этого сектора в текущем году. Он, в свою очередь, оказывает заметное влияние и на всю китайскую экономику в целом», — прокомментировал Тимошенко.

Оптимизма ситуации может добавить активный рост технологического сектора на фоне успешного развития КНР в области искусственного интеллекта добавил он.

Торговый диапазон юаня с 13 по 17 октября — 11,25-11,5 рублей, спрогнозировал эксперт.