Финансист Андрюшкин: нестабильность на рынках делает вклады привлекательнее

Количество вкладчиков в российских банках продолжает расти, что связано не только с высокой ключевой ставкой ЦБ и инфляцией, но и возросшей волатильностью на финансовых рынках, сообщил РИАМО зампред правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

Действительно высокая ключевая ставка ЦБ, тренд на сохранение или как минимум удержание которой, скорее всего, будет продолжаться, делает банковские вклады привлекательными для населения России, отмечает он.

Нестабильность на финансовых рынках и инфляционные ожидания побуждают граждан искать более надежные способы сохранения своих сбережений, говорит эксперт. Кроме того, усилия банков по внедрению новых финансовых продуктов также играют роль в увеличении доли вкладчиков.

«Выбрать условия на финансовом маркетплейсе и открыть оптимальный для себя вклад — дело нескольких кликов», — говорит финансист.

Длительность тренда на рост банковских депозитов зависит от множества факторов, включая макроэкономическую стабильность, инфляционные ожидания и уровень доверия к банковской системе, считает Андрюшкин.