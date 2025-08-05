сегодня в 16:43

Financial Times: власти России не очень беспокоятся из-за проблем банков

Отдельные российские банки сильно пострадали от проблемных кредитов, но пока их риск ограничен, сообщает РБК .

Как пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источник, контактирующий с российскими чиновниками, у кредитных организаций риск значительно ограничен.

— Это вас беспокоит?

— Да.

— Это вас очень беспокоит?

— Я бы так не сказал, — пересказало издание диалог с источником.

Он добавил, что у ЦБ РФ есть «множество инструментов», чтобы поддержать банки и содействовать реструктуризации их кредитного портфеля. Вопрос с проблемными кредитами отдельных банков в стране вызывает беспокойство регулятора, но оно остается умеренным.

По мнению источника, один из кредиторов, на котором Банк России сосредоточил свое особое внимание, — Московский кредитный банк (МКБ). Там пост главы предправления за год занимали 3 разных человека.