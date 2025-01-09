«Финам» повысит комиссию за вывод долларов, евро и тенге до 3%

Инвестиционная компания «Финам» с 13 января повышает комиссию за вывод долларов, евро и казахских тенге с брокерского счета до 3%, сообщает РБК .

Соответствующее уведомление брокер разослал в личные кабинеты клиентам в четверг вечером.

При этом комиссия за ввод американской и европейской валюты взиматься не будет, в то время как за тенге ее размер составит 0,2%.

Кроме того, с 13 января инвесткомпания вводит комиссию в размере 0,3% за обработку поручения на вывод долларов и евро. Комиссия не взимается лишь за обработку поручения при выводе в банк «Финам».

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