У евро проблемы, но не в России: каким будет курс европейской валюты в 2025 году

Спрос на евро в мире снижается

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В 2025 году евро будет продолжать отстаивать позиции относительно доллара, считает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«Вслед за Федрезервом Европейский Центробанк в течение осени 2024 года снижал ставку. Однако положение евро не такое устойчивое, как у доллара. На рынке уже наблюдалась ситуация стремительного сокращения разницы между этими двумя валютами. Так что сформировался тревожный для европейцев тренд на паритет двух валют. И ЕЦБ уже просто обязан копировать политику Федрезерва (ожидаем скорого снижения ставки вслед за решением американского финрегулятора 18 декабря до 4,25%-4,5% годовых). Этот тренд может усилиться в 2025 году, так как спрос на евро в мире снижается», — говорит эксперт.

На фоне роста цен на энергоносители производственные предприятия в Европе массово закрываются и переезжают в США, где предпринимателей-мигрантов ждут привлекательные льготы. Таким образом, бизнес в прямом смысле меняет евро на доллары, отмечает Сидоров.

Также, по словам инвестора, евро практически полностью потерял позиции на таком большом рынке, как Россия (в евро оформляли вклады, евро рассчитывались, были ипотечные продукты в евро, евро массово закупали россияне в период отпусков).

По прогнозам Сидорова, курс евро в начале 2025 года будет в диапазоне 112-122 рубля.

Курс евро в 2025 году будет в районе 100-120 рублей

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Евро в России на сегодняшний день находится в двойственном положении — например, многие российские банки продолжают торговать долларом в обменниках, но отказались от евро, констатирует ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Тренд на снижение спроса на евро в мире поддерживает и инициатива стран БРИКС по созданию собственной платежной системы (о единой валюте пока речи не идет), когда можно будет рассчитываться свободно без участия стран Запада, добавляет эксперт.

«Избранный президент США Трамп уже объявил торговую войну всем участникам БРИКС, кто поддержит создание независимой системы расчетов и будет ею пользоваться. У Еврокомиссии подобных рычагов давления немного, остаются санкции. Поэтому факторов давления на европейскую валюту много», — говорит Расторгуев.

По его прогнозу, курс евро в начале 2025 года составит 100-120 рублей, однако в зависимости от ситуации он может корректироваться.

Санкции будут давить на экономику России и курс рубля в 2025 году

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В 2025 году курс европейской валюты продолжит рост относительно рубля, так как санкционное давление на экономику РФ осложняет оплаты экспортных поставок углеводородов, указывает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. И хотя вопрос оплаты за экспорт российского «голубого топлива» постепенно решается разными способами, санкции в отношении Газпромбанка в ноябре 2024 года снизили приток европейской валюты в Россию и стали сильным ударом по курсу рубля.

По мнению Чернова, курс евро вырастет в 2025 году и будет находиться в диапазоне 110–120 рублей.

Похожий прогноз дала и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«В 2025 году мы ожидаем сохранения тенденции к постепенному ослаблению рубля до 115-120 рублей за евро на конец года с локальными попытками к укреплению», — спрогнозировала эксперт.