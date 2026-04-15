Филипп Бегак получил 101 млн рублей выручки от стройбизнеса

Муж блогера Насти Ивлеевой Филипп Бегак в 2024 году получил 101 млн рублей выручки от строительного бизнеса, сообщает Газета.ru .

По данным издания, Бегак возглавил компанию «СК Фронтон» в 2023 году. Тогда фирма начала показывать многомиллионную выручку. В 2024 году доход составил 69 млн рублей, в 2025 году — 101 млн рублей. При этом чистая прибыль оказалась значительно ниже — 520 тыс. рублей.

Согласно бухгалтерской отчетности, у компании есть кредитная задолженность в размере 560 млн рублей.

Также Бегак руководит фермерским хозяйством «Пахарь» с 2025 года.

Настя Ивлеева бизнесом не занимается. После скандала с «голой» вечеринкой телеведущая вышла из всех компаний, где была учредителем. Год назад она покинула проект «Коленки Пчелы», через который выпускала снеки. Сейчас у нее действует только статус индивидуального предпринимателя.

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что супруги распродают недвижимость из-за снижения доходов. По его данным, Ивлеева продала квартиру родителей, а Бегак снизил цену на двухэтажный дом на 4 млн рублей. Кроме того, ранее сообщалось о задолженности Бегака перед налоговой более чем на полмиллиона рублей.

