Фермеры в Луховицах соберут более 20 тонн антоновки

Яблоневый сад крестьянского хозяйства «Богатырское» в Луховицах вступил в четвертый год развития и в этом сезоне даст первый значимый урожай. Фермеры планируют собрать свыше 20 тонн антоновки, а в работе им помогают студенты аграрного техникума, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сад заложили в 2022 году при поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрации округа и общественных организаций. Тогда на территории хозяйства высадили 2,8 тыс. саженцев яблонь. Сейчас деревья активно цветут и готовятся к плодоношению.

Основное направление хозяйства — выращивание яблок сорта Антоновка. В этом году фермеры рассчитывают собрать более 20 тонн урожая. Также в саду растут Мельба, Белый налив, а также золотистая и красная разновидности Китайки, что позволит расширить ассортимент продукции.

В развитии сада участвуют студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума. Они проходят здесь производственную практику: помогают в посадке, уходе за деревьями, изучают болезни яблонь и особенности их выращивания. В хозяйстве отмечают вклад студентов и приглашают жителей Подмосковья посетить сад в период цветения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.