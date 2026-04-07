Фермеры Подмосковья получили сервис дизайна упаковки онлайн

Сельхозпроизводители Подмосковья получили доступ к бесплатному онлайн-сервису подбора и дизайна упаковки на платформе «Свое Фермерство» Россельхозбанка. Он позволяет создавать профессиональные этикетки с логотипом за несколько минут и учитывать требования законодательства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Платформа предлагает интуитивно понятный интерфейс для выбора упаковки под конкретный товар — овощи, фрукты, мясо, сыры, мед и другие продукты. Пользователи могут настроить дизайн с учетом типа продукции, объема партии и бюджета, добавить обязательные элементы — наименование, состав, вес и срок годности.

Производители также могут загрузить собственный логотип или создать его с помощью ИИ-конструктора. Этикетки автоматически адаптируются под требования российского законодательства, что упрощает вывод продукции на рынок.

В ведомстве отметили, что сервис ориентирован на владельцев личных подсобных хозяйств, сыроварен, пасек, мясных лавок и сервисы доставки фермерских продуктов. Использование платформы не требует специальных навыков и помогает малым производителям конкурировать с крупными брендами за счет качественного визуального оформления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.