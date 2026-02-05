Фермеров Подмосковья призвали учесть земли для сельского туризма до принятия закона

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует фермерам и инициаторам проектов сельского туризма заранее учесть земельные участки сельхозназначения для дальнейшего использования, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области информировало авторов и инициаторов проектов сельского туризма о продолжающейся работе над федеральным законом, который упростит перевод земель сельхозназначения, не занятых угодьями, в другие категории для развития туризма.

В ведомстве подчеркнули, что участки, не учтенные до вступления закона в силу и отнесенные к сельскохозяйственным угодьям, не смогут быть использованы для проектов сельского туризма. В связи с этим проводится сбор и систематизация информации о землях, которые уже используются или планируются к использованию для таких целей.

Сбор данных охватывает хозяйствующие субъекты всех форм и масштабов, кроме личных подсобных хозяйств и иных хозяйств граждан, включая самозанятых. Учитывается информация обо всех объектах сельского туризма, независимо от получения господдержки и статуса сельхозтоваропроизводителя, а также об объектах, размещенных или планируемых к размещению на землях сельхозназначения любой формы собственности.

В Подмосковье сбор информации ведет региональный минсельхоз и ГКУ МО «Центр агропромышленного развития». Если запрос не поступил, но проект уже реализуется или планируется, рекомендуется самостоятельно обратиться в органы местного самоуправления по месту расположения участка. При отсутствии такой возможности данные можно направить в региональный центр компетенций. Контактная информация размещена на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.