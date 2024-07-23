Фермер из Подмосковья получил в аренду 76 га для расширения кормовой базы

Министерством имущественных отношений Московской области крестьянскому (фермерскому) хозяйству из Щелкова предоставлен в аренду на 5 лет земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 76 га, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фермеры Подмосковья, включая малые и семейные подмосковные агропредприятия, принимающие участие в программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, имеют возможность арендовать государственные земли сельхозназначения без аукциона на 5 лет с последующим выкупом. На предоставленных гектарах фермер из Щелкова продолжит заниматься животноводством и за счет дополнительной земли увеличит посевные площади под кормовые культуры», — рассказала министр областного имущества Наталья Адигамова.

Фермерскому хозяйству из Щелкова 10 лет. Дополнительные участки, по словам главы КФХ Владимира Цветкова, необходимы для выращивания кормовой базы, так как за 2 последних года поголовье крупного рогатого скота было увеличено с 280 до 365.

«Мы занимаемся глубокой переработкой молочной продукции, производим сыры мягких и твердых сортов, кефир, йогурты, масло сливочное, сметану, творог. Участок засеем как однолетними, так и многолетними травами», — поделился Цветков.

В Минисельхозпроде Московской области добавили, что в 2018 году фермерское хозяйство получило грант на развитие семейных ферм в размере 36,7 млн рублей. На средства господдержки был реконструирован и модернизирован коровник на 200 голов, приобретены 132 головы крупного рогатого скота. Также в 2022 году министерством сельского хозяйства РФ КФХ было признано одним из победителей гранта по развитию сельского туризма, получив поддержку в размере 10 млн рублей. Объем производства молока в прошлом году составил 2 184 тонны, кроме этого, фермерское хозяйство производит мясо и яйца.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.