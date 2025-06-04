Фермер из Клина снабжает зеленью всю страну

Около 10 видов салатов, капусту и другие овощи открытого грунта уже 14 лет вблизи деревни Борки выращивает фермер Амир Мухаметшин. Со 100 гектаров земли за сезон он снимает порядка 100 тысяч тонн овощей. Продукцию клинского хозяйства знают и в Подмосковье и во Владивостоке, сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

Сейчас на полях горячая пора. Зелень набирает силы. Рассаду, кстати, фермер вырастил в своих теплицах. А этот культиватор Амир привез из Италии, когда перенимал опыт у аграриев в Вероне.

Но чужой опыт хорош лишь до определенной степени. Фермер удивляется как салат может не портиться до месяца? Срок годности его продукции при качественном хранении исчисляется днями — и это хороший признак. Заниматься сельским хозяйством Амир Мухаметшин мечтал всегда. Без ложной скромности он называет себя ученым агрономом — окончил академию в Казани.

«15 тонн салата с гектара — это типовой урожай. Главное, чтобы был заказ. Мне неинтересно вести пару ящиков в магазин. Мы доставляем фурами оптовым покупателям по всей стране, а также в Азию. После чего даже наши жители округа могут съесть лист выращенного нами айсберга в бургере. Ну и, конечно, по редким сортам салата мы работаем напрямую с ресторанами» — рассказал клинский фермер.

Если салаты для Амира Мухаметшина любимый бизнес, цветы — страсть с детства. Рассказывает, что будучи ребенком вместо сладостей на рынке покупал луковицы гладиолусов. Тюльпаны, петуньи, ирисы, космеи, розы — фермер о пристрастиях красивых растений знает все и готов посоветовать начинающим садоводам самые неприхотливые.

За рассадой местные жители в разрекламированные питомники не ездят. В парниках местного фермера, можно найти много интересного и что самое главное — все растения хорошего качества.

Проверенные семена, качественная рассада, профессиональный уход — слагающие хорошего урожая. Со 100 гектаров земли КФХ в среднем за сезон снимает около 100 тысяч тонн зелени и овощей. Продукцию Амира Мухаметшина знают и в Подмосковье и во Владивостоке, и даже за границей. Основные заказчики — крупные сети и кафе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.