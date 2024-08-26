ФАС возбудила дело на издательство «Просвещение» из-за цен на учебники
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Еще одно антимонопольное дело возбудили в отношении издательства «Просвещение», сообщает пресс-служба ФАС России.
Компания занимает лидирующее положение на рынке издания госучебников по истории для старшеклассников. ФАС провела анализ финансовых результатов и ценообразования издательства.
В результате были выявлены признаки установления «Просвещением» монопольно высоких цен на учебники по истории. Издательству грозит административный штраф в соответствии с КоАП РФ.
Ранее ФАС уже заводила дело против «Просвещения» по факту высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку.