Фармзавод за 2 млрд рублей построят в ОЭЗ «Дубна»

Фармацевтическая компания «НАВИФАРМ» подготовила участок для строительства завода на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье. Объем инвестиций в проект составит 2 млрд рублей, планируется создать 200 рабочих мест, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания завершила подготовку участка и приступила к разработке проектной документации, а также оформлению заявок на подключение необходимых ресурсов. Производство разместится на территории площадью 4 га, где построят научно-производственный комплекс общей площадью 23 тыс. кв. метров. Проект реализуют в две очереди.

На первом этапе инвестор запустит выпуск дженериков. На втором этапе предприятие займется разработкой новых лекарственных препаратов, проведением клинических исследований и регистрацией отечественных медикаментов с последующим выводом на рынок.

«Объем заявленных инвестиций в реализацию проекта „НАВИФАРМ“ составляет 2 млрд рублей. На производстве предполагают создать 200 новых рабочих мест. На предприятии планируется наладить выпуск лекарственных препаратов для лечения глаз, горла, ЖКТ, а также назальных и ингаляционных средств», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Все препараты будут выпускать по технологии асептического производства BFS — «выдувание-наполнение-запаивание». Метод обеспечивает стерильность растворов и исключает вмешательство персонала в процессы формирования, наполнения и герметизации флаконов. Это ускоряет расфасовку до 10–18 секунд и повышает безопасность продукции для пациентов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.