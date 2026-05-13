Фармзавод «Алиум» в Подмосковье увеличил выпуск лекарств

Производственная площадка «Алиум» в Подмосковье в первом квартале 2026 года выпустила более 12 млн упаковок лекарств и значительно нарастила производство по ряду позиций. Рост по отдельным препаратам превысил 200% по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«По итогам первого квартала предприятие выпустило более 12 млн упаковок лекарственных средств. Сразу по нескольким позициям зафиксирован существенный рост производства», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Наибольшую динамику показали антиагрегантное средство «Ацетилсалициловая кислота КАРДИО» — выпуск вырос на 92% и превысил 1,1 млн упаковок, калийсберегающий диуретик «Верошпилактон» — рост составил 171% до 2,2 млн упаковок, а антибактериальный препарат Ципролет® — на 226%, до 1,18 млн упаковок.

В отчетном периоде площадка также расширила линейку продукции и вывела на рынок новый формат упаковки препарата «Венарус» №90. Объем его выпуска превысил 35 тыс. упаковок. Кроме того, предприятие начало выпуск гепатопротектора «Урдокса» для рынков Молдовы и Армении в таблетках и капсулах. Общий объем поставок составил более 22 тыс. упаковок.

«Результаты первого квартала подтверждают способность площадки гибко управлять загрузкой и оперативно наращивать выпуск по приоритетным направлениям», — добавил корпоративный директор по производственной деятельности «Биннофарм Групп» Анатолий Ягленко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.