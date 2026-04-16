Фармпредприятия Подмосковья увеличили выпуск лекарств

Фармацевтические предприятия Подмосковья по итогам 2025 года нарастили выпуск лекарств и медицинских материалов на 4,7%, а производство субстанций — на 75,2%. Объем отгруженной продукции отрасли достиг 298,87 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Московская область укрепляет позиции одного из крупнейших медико-фармацевтических центров России. В регионе создана развитая промышленная инфраструктура и действуют меры поддержки инвесторов. Дополнительным фактором роста остается научная база в сфере медицины, фармацевтики и биохимии.

«По итогам 2025 года выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, в Московской области увеличился на 4,7%. Наиболее значительный рост продемонстрировало производство фармацевтических субстанций — на 75,2%. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг предприятий отрасли достиг 298,87 млрд рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Развитие обеспечивают как действующие предприятия, так и новые проекты. Компания «Петровакс Фарм» в Подольске получила лицензию Минпромторга России на производство менингококковой вакцины. Резидент ОЭЗ «Дубна» «ПСК Фарма» зарегистрировал препарат для лечения сахарного диабета 2 типа и расширил линейку средств для терапии ВИЧ-инфекции.

В ОЭЗ «Дубна» группа компаний «Эдвансд» приступила к проектированию комплекса по разработке и выпуску препаратов для лечения ВИЧ, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания «Алсигма» из состава АО «Алтегра» строит научно-производственный комплекс по выпуску дженериков и противоопухолевых гормональных препаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что особые экономические зоны (ОЭЗ) дают региону преимущество и привлекают инвесторов.

«Такое большое количество соглашений (на ПМЭФ — ред.) стало возможно тогда, когда мы увидели эффективность работы свободных экономических зон, напоминаю, что их у нас шесть. Компания идет туда, чтобы сконцентрировать свою работу на получении максимального результата», — сказал Воробьев.