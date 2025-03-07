Фармкомпания Подмосковья зарегистрировала новый препарат для лечения заболеваний легких

Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый препарат для лечения пациентов с тяжелым хроническим заболеванием легких с действующим веществом Пирфенидон. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Идиопатический легочный фиброз — редко встречающееся, но крайне опасное заболевание. Долгое время данный диагноз был приговором для пациентов из — за отсутствия эффективной терапии. Новый препарат «Пирфенидон», механизм действия которого позволяет уменьшать воспаление и процесс рубцевания легочной ткани, позволит значительно увеличить продолжительность жизни пациентов.

«Применение препаратов с содержанием пирфенидона — жизненная необходимость для людей, которым был диагностирован идиопатический легочный фиброз. Это заболевание все еще остается неизлечимым, но непрерывная качественная терапия позволяет улучшить прогноз. «Перфинидон ПСК» будет выпускаться нашей компанией внутри страны на собственном заводе в Московской области для обеспечения его доступности в том объеме, который требуется отечественной системе здравоохранения», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Новый лекарственный препарат будет доступен в форме таблеток в различных дозировках, что обеспечит удобство применения для пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», - сказал Воробьев.