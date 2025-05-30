Фармкомпания Подмосковья стала участником проекта «Производительность труда»

Компания «ФармФирма «Сотекс» присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда». На предприятии состоялось стартовое совещание сотрудников и специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ЗАО «ФармФирма «Сотекс» осуществляет полный производственный цикл: приготовление инъекционных растворов, наполнение ампул и шприцев, с последующей маркировкой, упаковкой и отгрузкой на склад.

В качестве пилотного проекта был выбран процесс производства лекарственного препарата Эральфон в шприцах. Содействие в реализации мероприятий федерального проекта окажут специалисты РЦК.

В результате реализации федерального проекта компания рассчитывает сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15%, увеличить выработку на рабочих местах более, чем на 10%. После завершения пилотного этапа реализации проекта полученный опыт будет тиражирован на все производственные процессы.

Чтобы присоединиться к проекту, подайте заявку через ИТ-платформу Производительность.рф. Больше о поддержке бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.