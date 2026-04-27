Фармкомпания «ХимРар» из Химок стала компанией года

Компания «ХимРар» удостоена звания «Компания года» среди нишевых фармпроизводителей и вошла в пятерку лучших предприятий отрасли. Награда стала признанием работы команды, которая ведет разработку лекарств по полному циклу — от создания молекулы до выпуска готового препарата. Компания остается одной из немногих в России, реализующих такую модель производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.