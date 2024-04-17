Фабрика из Егорьевска присоединилась к проекту «Производительность труда»

Новым участником национального проекта «Производительность труда» стала компания «Новая столица» — Егорьевская колбасно-гастрономическая фабрика. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Основная цель реализуемого на фабрике проекта — повышение эффективности производственных процессов предприятия за счет внедрения инструментов бережливого производства.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства мясной нарезки. Содействие предприятию в реализации нацпроекта окажут специалисты регионального центра компетенций (РЦК). Совместно с сотрудниками компании они проведут диагностику производственного потока, создадут эталонный участок и разработают план оптимизации рабочего процесса.

Компания поставила цель сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 15% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 10%.

После завершения проекта на пилотном потоке, обучения сотрудников и создания проектного офиса, компания сможет приступить к тиражированию полученного опыта на другие участки производства.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал Производительность.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.