Евросоюз резко нарастил закупки мороженой трески и пикши у РФ

Европейские страны резко увеличили объемы закупки у России мороженой трески и пикши в марте этого года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Импорт трески достиг максимума с конца 2023 года, а пикши — с его начала. Россия в марте поставила в Европейский союз 3,8 тыс. тонн мороженой трески. Ее стоимость достигла 13,4 млн евро. Еще 1,8 млн евро принесли продажи 752,7 тонны мороженой пикши.

Россия нарастила экспорт трески на 14% в денежном выражении по сравнению с февралем. Денежный объем мартовских отправок пикши превысил февральские втрое.

ЕС больше всего трески импортирует именно из РФ. На втором месте находится Гренландия, которая отгрузила в три раза меньше рыбы. На третьем месте Норвегия.