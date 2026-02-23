Евросоюз продлил экономическую блокаду Донецка и Луганска

Совет Евросоюза принял решение о продлении на один год ограничительных мер, направленных на полную изоляцию экономики Донецка и Луганска, пишет ТАСС .

В тексте документа отмечается, что конечным сроком действия данного режима «теперь установлено 24 февраля 2027 года, а не 24 февраля 2026 года».

Режим полного запрета для государств и коммерческих структур ЕС на любые экономические и прочие связи с территориями «Донецкой и Луганской областей» был введен решением Совета ЕС 23 февраля 2022 года. Данный шаг стал первоначальной реакцией Евросоюза на факт признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

До настоящего момента пролонгация этих ограничений осуществлялась в общем пакете с остальными санкционными мерами в отношении России. Однако сейчас, на фоне задержки с согласованием 20-го пакета санкций, Совет ЕС издал отдельное постановление о продлении.

