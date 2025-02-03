Евросоюз готов ввести пошлины на товары из США

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что Евросоюз готов ввести пошлины на доставки из США: эти меры могут продемонстрировать, что ЕС «не позволит Соединенным Штатам» ущемлять права Европы, сообщает газета «Известия» .

По его словам, европейцы также готовы к ответным мерам против США.

Ранее сообщалось, что стоимость газа в Евросоюзе в январе увеличилась на 6%. Тысяча кубометров «голубого топлива» стоит теперь около 577 долларов. Основная причина — повышенная скорость отбора газа из хранилищ в связи с холодной зимой. Стоимость выросла и из-за завершения транзитов из РФ через Украину.

В декабре цена фьючерсов составляла 539 долларов за тысячу кубометров газа, но уже 31 января она выросла на 6%.

Кроме того, до этого в ЕС отменили предельный уровень цен на газ, его вводили во время энергетического кризиса в 2022 году.