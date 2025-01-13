Европейские автопроизводители могут вернуться к работе в России

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) считают, что западные автопроизводители могут вернуться к работе в России, сообщает «Интерфакс» .

Представители АЕБ провели онлайн пресс-конференцию, посвященную итогам на российском авторынке. Там был задан вопрос о возвращении европейских автопроизводителей в РФ.

«Мы не комментируем политику и решения каждого бренда. Но если так коротко ответить, я бы вообще не исключал бы этого», — уточнил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев

По его словам, АЕБ коммуницирует со многими брендами в ЕС, что вселяет определенный оптимизм. Сейчас ситуация сильно меняется и может развернуться в противоположную сторону.

Кроме того, гендиректор АЕБ Тадзио Шиллинг рассказал, что европейские фирмы остаются основой членского состава организации. Ее состав на сегодняшний день не раскрывается.

Ряд европейских автобрендов покинул РФ после начала спецоперации на Украине. На их место пришли российские и азиатские производители.