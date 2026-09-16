Еврокомиссия разрешила ЕС продолжить вывоз пластика в Турцию

Еврокомиссия разрешила Евросоюзу продолжить экспорт пластиковых отходов в Турцию, несмотря на замечания к их переработке, сообщает «Царьград» .

В отчете Еврокомиссии, с которым ознакомилось Politico, указаны «ограниченная» информация об управлении пластиковым мусором в Турции и неопределенность в соблюдении европейских норм. Эксперты считают, что страна перерабатывает около 10% пластика, а остальное отправляет на свалки или оно загрязняет природу.

В прошлом году Турция импортировала 510 тысяч тонн пластикового мусора из Евросоюза — 36% всего экспорта ЕС в этой категории. Несмотря на задержку отчета и выявленные «серьезные проблемы», Еврокомиссия разрешила поставки, заявив, что правовая база Турции «в целом соответствующую» международным правилам.

«В отчете показано тревожное несоответствие между выводами Комиссии и ее толкованием регламента», — заявила старший координатор Агентства экологических расследований Лорен Вейр.

Эколог Седат Гюндогду призвал европейские власти взять ответственность за загрязнение и приостановить поставки. Ранее сообщалось о загрязнении пластиковыми отходами пляжей Аланьи, Кемера и Мармариса в провинции Анталья.

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