Еврокомиссия повысила прогноз роста мировой экономики до 3,2% в этом году

По весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии повысилось предсказание роста мировой экономики в текущем году до 3,2%, сообщает ТАСС .

Прошлой осенью ожидалось повышение этого показателя только на 2,9%.

Также Еврокомиссия предупредила, что продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и на Украине способны подорвать рост показателей экономики в мире.

ЕК уточнила, что сейчас наблюдается относительно стабильный уровень цен на нефть — в этом году они прогнозируются на уровне 85,4 доллара за баррель Brent. Ранее предполагалось, что они будут 84,5 доллара. В следующем году Еврокомиссия прогнозирует уменьшение стоимости этой марки нефти до 80 долларов.