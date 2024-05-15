Еврокомиссия повысила прогноз роста мировой экономики до 3,2% в этом году
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По весеннему экономическому прогнозу Еврокомиссии повысилось предсказание роста мировой экономики в текущем году до 3,2%, сообщает ТАСС.
Прошлой осенью ожидалось повышение этого показателя только на 2,9%.
Также Еврокомиссия предупредила, что продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и на Украине способны подорвать рост показателей экономики в мире.
ЕК уточнила, что сейчас наблюдается относительно стабильный уровень цен на нефть — в этом году они прогнозируются на уровне 85,4 доллара за баррель Brent. Ранее предполагалось, что они будут 84,5 доллара. В следующем году Еврокомиссия прогнозирует уменьшение стоимости этой марки нефти до 80 долларов.