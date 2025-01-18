Эстонская Operail возобновила перевозки грузов в РФ после приватизации

Компания Operail AS после приватизации в Эстонии снова приступила к поставкам грузов в Россию, что ранее ей запрещали это делать власти, сообщает РБК .

Об этом написал портал ERR.

Грузоперевозчик заявил, что его действия не нарушают режим антироссийских санкций. Машины поставляют товары до границы страны, там их перехватывает российский перевозчик.

Член правления Operail AS Мерле Курвитс подчеркнул, что компания — важный работодатель в Эстонии. Поставляя грузы в РФ, фирма улучшает жизнь своих сотрудников и увеличивает налоговые поступления в бюджет страны.

В декабре 2022 году эстонские власти запретили Operail работать с российскими компаниями, а также партнерами из Белоруссии. Кроме того, компании поручили найти новые направления деятельности.