Еще одна подмосковная компания присоединилась к проекту «Производительность труда»

Компания «СиаСтар» из городского округа Истра присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие «СиаСтар» специализируется на дистрибьюции икр для японской кухни «Тобико» и «Масаго» под торговыми марками East Wood и SeaStar. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства икорной рыбной продукции.

Содействие в реализации мероприятий федерального проекта окажут специалисты Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. С их помощью предприятие планирует внедрить инструменты бережливого производства, что позволит сократить время протекания процесса на 20%, увеличить выработку на 20% и уменьшить незавершенное производство до 10%.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо подать заявку через ИТ-платформу Производительность.рф.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.