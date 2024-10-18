Еще один завод по выпуску строительных материалов появится в Новой Москве

Новый завод появится в столичном районе Внуково в рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В городе с 2016 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина реализуют масштабные инвестиционные проекты, которые помогают развивать промышленный потенциал Москвы.

«Так, на территории ТиНАО в рамках МаИП завершилось возведение двух заводов в составе комбината модульного домостроения и началось строительство третьей очереди. Для открытия нового предприятия город без торгов и по ставке один рубль в год выделил инвестору земельный участок площадью около 5,8 гектара, а также предоставил льготу по программе стимулирования создания мест приложения труда», — уточнил Ликсутов.

Площадь нового промышленного объекта будет более 6 тыс. кв. м. На предприятии будут работать над выпуском фасадных конструкций и оконных блоков. Запуск производства планируется в 2025 году.

«После ввода в эксплуатацию всех трех очередей комбинат сможет обеспечить рабочими местами свыше 2,6 тыс. горожан. Создание роботизированных высокотехнологичных производств в такой стратегически важной отрасли, как строительство, способствует повышению производительности труда, развитию научно-технического и кадрового потенциала», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

В прошлом году в рамках первой очереди был введен в эксплуатацию экспериментальный завод по выпуску крупногабаритных жилых модулей. Его продукция уже применяется при возведении домов по программе реновации и социальных объектов.

Роботизированный завод по выпуску сверхкрупногабаритных модулей был построен в рамках второй очереди проекта.

За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 млн кв. м недвижимости.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин посетил завод «МонАрх» по производству крупногабаритных жилых модулей и рассказал о том, как идет строительство второй очереди предприятия.