ЕС просит РФ отменить передачу «дочек» Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому»

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Евросоюз не согласен с тем, что президент России Владимир Путин передал во временное управление активы компаний Ariston и BSH Hausgerate АО «Газпром бытовые системы», пишет РИА Новости .

«Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями», — говорится в документе.

Указ Путина о временной передаче «дочек» Ariston и BSH Hausgerate в управление структуре «Газпрома» был опубликован на официальном сайте правовых актов 26 апреля.

Согласно документу, активы «дочек» компаний Германии и Италии переданы во временное управление в 100% объеме. Ранее в подобных ситуациях иностранными компаниями временно могло управлять Росимущество.