Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства футуристичного города The Line
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Власти Саудовской Аравии приняли решение сократить среднесрочные планы по освоению месторождения Neom в пустыне. Это крупнейший проект в рамках планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации зависящей от нефти экономики. Об этом сообщает РБК.
Как пишет агентство Bloomberg, футуристичный линейный город The Line должен был растянуться на 170 км в длину, а к 2030 году в небоскребах планировалось расселить около 1,5 млн человек. После сокращения планов ожидается, что к этому времени построят лишь 2,4 км проекта, а проживать здесь будут менее 300 тыс. человек.
В статье отметили, что планы сократили, так как суверенный фонд благосостояния королевства еще не утвердил бюджет Neom на текущий год. Это вызывает беспокойство у Эр-Рияда из-за реализации программы Vision-2030.
Ранее стало известно, что инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ начали уменьшать вложения в активы в РФ. Рост активов на счетах иностранных инвесторов у российских брокеров замедлился в конце прошлого года.