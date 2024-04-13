Эр-Рияд сократил ожидания по плану строительства футуристичного города The Line

Власти Саудовской Аравии приняли решение сократить среднесрочные планы по освоению месторождения Neom в пустыне. Это крупнейший проект в рамках планов наследного принца Мухаммеда бен Салмана по диверсификации зависящей от нефти экономики. Об этом сообщает РБК .

Как пишет агентство Bloomberg, футуристичный линейный город The Line должен был растянуться на 170 км в длину, а к 2030 году в небоскребах планировалось расселить около 1,5 млн человек. После сокращения планов ожидается, что к этому времени построят лишь 2,4 км проекта, а проживать здесь будут менее 300 тыс. человек.

В статье отметили, что планы сократили, так как суверенный фонд благосостояния королевства еще не утвердил бюджет Neom на текущий год. Это вызывает беспокойство у Эр-Рияда из-за реализации программы Vision-2030.

Ранее стало известно, что инвесторы из Саудовской Аравии и ОАЭ начали уменьшать вложения в активы в РФ. Рост активов на счетах иностранных инвесторов у российских брокеров замедлился в конце прошлого года.