Энергоэксперт объяснил, почему России сыграет на руку конфликт на Ближнем Востоке

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что для РФ выгодна напряженность, вызванная конфликтом на Ближнем Востоке. По словам эксперта, Москва останется в плюсе из-за того, что цена на баррель нефти марки Brent достигнет 90-100 долларов, сообщает Газета.ru .

В то же время Юшков подчеркнул, что российской стороне невыгоден большой конфликт на Ближнем Востоке. При таком сценарии, по словам эксперта, цены на Brent взлетят до 120-150 долларов за баррель, что уже стратегически невыгодно для РФ.

«Потому что сверхдорогая нефть начинает убивать спрос», — обратил внимание эксперт Финансового университета при правительстве РФ.

Юшков также заявил, что если стоимость нефти окажется сверхдорогой, то это чревато началом глобального экономического кризиса, в том числе с повсеместным подорожанием кредитов.