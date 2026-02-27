«Экстремальный страх»: эксперты — о давлении на биткоин и Ethereum

Снижение котировок ведущих криптовалют происходит на фоне усиления глобальной макроэкономической неопределенности и перехода рынков в режим риск-офф — фазу, при которой инвесторы сокращают вложения в волатильные активы и перераспределяют капитал в более консервативные инструменты. Это усиливает давление на криптовалюты и формирует настроения экстремального страха, заявили РИАМО эксперты отрасли.

Главный аналитик Bitget Райан Ли отметил, что динамика биткоина и Ethereum отражает общее сокращение аппетита к риску на глобальных рынках.

«Текущее снижение BTC и ETH отражает более широкий макроэкономический фон в режиме ухода от риска. Капитал перераспределяется в защитные и растущие темы вне криптоиндустрии, что ограничивает потенциал роста цифровых активов», — заявил он.

Генеральный директор TEHNOBIT Александр Пересичан, в свою очередь, подчеркнул, что крипторынок демонстрирует растущую интеграцию в глобальную финансовую систему. Текущее подавление состояние крипторынка, по его словам, не связан с разочарованием инвесторов в самих криптоактивах.

«Цифровые активы сегодня встроены в мировые потоки капитала. Когда усиливается неопределенность в отношении процентных ставок, торговой политики и геополитики, инвесторы закономерно сокращают позиции в наиболее волатильных инструментах. Это отражает общую модель управления риском, а не структурный кризис отрасли», — отметил эксперт.

Дополнительное давление на рынок оказали крупные сделки со стороны публичных фигур и компаний. В частности, сокращение доли владения ETH его сооснователем, Бутериным, для финансирования грантов экосистемы, а также перераспределение компанией Bitdeer части резервов биткоина в пользу развития инфраструктуры искусственного интеллекта были восприняты некоторыми розничными инвесторами как негативный сигнал.

«Подобные решения носят стратегический и долгосрочный характер и связаны с управлением капиталом, а не с попыткой спрогнозировать движение цены. Однако в условиях хрупкого рынка даже такие сигналы способны усиливать страх и провоцировать распродажи», — подчеркнул Ли.

Пересичан добавил, что в условиях пониженной ликвидности любые действия крупных игроков усиливают волатильность. Рынок склонен интерпретировать такие действия эмоционально, что усиливает краткосрочное давление на цены, пояснил он.

На фоне перехода индикаторов настроений в зону экстремального страха рынок тестирует ключевые технические уровни. В краткосрочной перспективе BTC может торговаться в диапазоне $58000-$76000, при этом отметка около $64500 выступает важной зоной поддержки. Для ETH вероятный диапазон составляет $1750-$2200.

Текущая фаза соответствует этапу сокращения избыточного кредитного плеча, полагает Пересичан.

«Снижение доли спекулятивного капитала формирует более устойчивую структуру держателей и создает фундамент для последующего восстановления», — отметил глава TEHNOBIT.

«Сокращение кредитного плеча может быть болезненным, но именно эта фаза формирует основу для более здорового и ориентированного на инновации роста после стабилизации макроэкономического давления», — заключил Ли.

По мнению аналитиков, дальнейшая динамика рынка будет зависеть от стабилизации макроэкономической повестки, сигналов со стороны регуляторов и восстановления институциональных потоков капитала.