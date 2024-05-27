Экспортеры Москвы помогут составить план международных выставок на 2025–2027 гг

На сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) бизнесменам предлагается проголосовать за международные выставки, на которых они хотели бы презентовать товары и услуги в 2025–2027 годах, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Как отметила заммэра Москвы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, в опросе можно выбрать из свыше чем 100 мероприятий в 28 дружественных государствах, среди которых Аргентина, КНР, Индия и Катар.

«Они ориентированы на производителей оборудования, мебели и косметики, представителей модной индустрии, технологичного бизнеса и еще семи отраслей», — добавила Сергунина.

Предприниматели могут выбрать выставку инноваций и стартапов Gitex Global в ОАЭ, кинофестивали Red Sea в Саудовской Аравии и Rio2c в Бразилии, Стамбульскую ярмарку игрушек в Турции и многое другое. Экспортеры могут как отдать предпочтение мероприятию из списка, так и предложить что-то свое.

Результаты проведенного на сайте опроса учтут при составлении финального плана деловых событий на три года.

За семь лет в выставках за рубежом при поддержке Москвы поучаствовали около 2 тыс. столичных компаний. Их продукцию представили на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и СНГ.

Расходы, которые несет бизнес, на аренду площадок, переводчиков, трансфер и решение иных вопросов берет на себя МЭЦ.